Türkiyənin ən məşhur və ən sevilən cütlüyü Burak Özçivit-Fahriye Evcen tətilə çıxıb.

Milli.Az Türkiyə mətbuatına istinadla xəbər verir ki, onlar dincəlmək üçün Bodrum şəhərini seçiblər. İkili istirahət edən zaman yaxınlıqda paparassilərin olmamasını xahiş etsələr də, onların arzusu yerinə yetməyib. Belə ki, paparassilər onun 4 ay əvvəl dünyaya gələn oğlu Karanın şəkillərini çəkiblər.

Qeyd edək ki, cütlük bu vaxta qədər Karanın üzünü gizlətməyə çalışırdılar.

İsmayıl

Milli.Az

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.