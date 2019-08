Çimərlik futbolu üzrə FIFA referisi İnqilab Məmmədov beynəlxalq təyinat alıb.

Metbuat.az AFFA-ya istinadən xəbər verir ki, Məmmədov avqustun 16-dan 18-dək çimərlik futbolu üzrə Avropa Liqası (Euro Beach Soccer League) turnirinin görüşlərini idarə edəcək. Bu mərhələnin oyunları İtaliyanın Katanya şəhərində keçiriləcək.

