Türkiyənin Adıyaman bölgəsində sahibinin əlindən qaçan qurbanlıq dana yol kənarındakı marketə girib.

Metbuat.az xəbər verir ki, marketin qapısını qıraraq içəri girən dana insanları təşvişə salıb. Vitrindəki məhsulları dağıdan dana və qorxudan qaçan insanların həmin dəqiqəqləri maretin təhlükəsizlik kameraları tərəfindən lentə alınıb.

Həmin görüntüləri təqdim edirik:

