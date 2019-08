"Ural hava yolları"na məxsus "Airbus A321" sərnişin təyyarəsi "Jukovski" hava limanında qəza enişi edib.

Milli.Az Trend-ə istinadən bildirir ki, təyyarə "Jukovski" aeroportundan havaya qalxdıqdan sonra quş dəstəsi ilə toqquşub və mühərriklərin hər ikisi sıradan çıxıb.

Məlumata əsasən, təyyarə uçuş-eniş zolağından 1 kilometr aralıda eniş edib.

Təyyarənin göyərtəsində 7 heyət üzvü və 227 sərnişin olub. Onlar xəsarət almayıb və təxliyə ediliblər.

Milli.Az

