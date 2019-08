Rusiyada, 49 yalı qayınana nəvəsinin alimentini ödəmədiyi üçün 32 yaşlı keçmiş kürəkəni Dmitry Boqdanovun cinsi orqanını kəsib pəncərədən çölə atıb.

Milli.Az xarici KİV-ə istinadən xəbər verir ki, ürəyi soyumayan, gözünü qan almış qayınana ardınca Boqdanovu 27 bıçaq zərbəsi ilə öldürüb.

Novqorod şəhərində qeydə alınan dəhşətli cinayətə görə qayınana və evdə saxlanılan sevgilisi tutulub.

Məhəmməd Vaqif

Milli.Az

