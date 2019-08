Bakının mərkəzində qadına qarşı İYRƏNC ƏMƏL

Bakıda qadına qarşı soyğunçuluq edilib.

Publika.az Daxili İşlər Nazirliyinin Mətbuat xidmətinə istinadən xəbər verir ki, avqustun 13-də Nəsimi rayonu ərazisində naməlum şəxs Bakı şəhər sakini N.Ələsgərovaya zor tətbiq edib mobil telefonunu, habelə içərisində 30 manat və bankomat kartları olan pul kisəsini alıb.

Nəsimi rayonu 19-cu PŞ əməkdaşlarının keçirdikləri əməliyyat tədbirləri nəticəsində hadisəni törətməkdə şübhəli bilinən Ucar rayon sakini S.İsmayılov saxlanılıb.

Araşdırmalar davam etdirilir.

