Rusiyada azərbaycanlı gənc faciəli şəkildə həlak olub.

Milli.Az modern.az-a istinadən xəbər verir ki, Həzrət Hüseynov Rusiya Ordusunda hərbi xidmət keçirmiş. Orduda "Ural" markalı avtomobilin sürücüsü olan azərbaycanlı dostuna yardım edərkən yoldan keçən yük maşının altında qalıb.

Həzrət Hüseynov aldığı xəsarətlər nəticəsində yerindəcə keçinib.

Hüseynov Həzrət Rafiq oğlu 1998-ci il martın 26-da Azərbaycanın Xaçmaz rayonunda anadan olub.

Milli.Az

