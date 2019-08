"Los Anceles Qelaksi"nin futbolçusu Zlatan İbrahimoviç MLS Liqasında növbəti qollarını vurub.

Milli.Az qol.az-a istinadən xəbər verir ki, isveçli hücumçu son turda "Dallas"lə görüşdə dubl edərək komandasına 2:0 hesablı qələbə qazandırıb. 38 yaşlı oyunçu 68 və 82-ci dəqiqələrdə fərqlənib. Bununla da o, bu mövsüm vurduğu qolların sayını 18-ə yüksəldib.

Milli.Az

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.