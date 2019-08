İranın şimalındakı Səmnan vilayətində yüngülmühərrikli təlim təyyarəsi qəzaya uğrayıb.

Milli.Az Trend-ə istinadən xəbər verir ki, qəza nəticəsində iki heyət üzvü həlak olub.

Qeyd olunur ki, qəza yerli hava limanının yaxınlığında baş verib.

Qəzanın hansı səbəbdən baş verməsi məlum deyil. Hadisə ilə bağlı araşdırma aparılır.

Milli.Az

