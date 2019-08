Bakıda avtomobildən pul oğurlamış şəxs tutulub.

Publika.az Daxili İşlər Nazirliyinin mətbuat xidmətinə istinadən xəbər verir ki, Nəsimi RPİ 20-ci PB əməkdaşlarının keçirdikləri əməliyyat tədbirləri nəticəsində avqustun 13-də Bakı şəhər sakini T.Əliyevaya məxsus avtomobildən 5000 ABŞ dolları oğurlamaqda şübhəli bilinən Lənkəran rayon sakini E.Hüseynov saxlanılıb.

Tutulan şəxsin ətrafında əlavə araşdırmalar aparılır.

