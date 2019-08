“Premium Bank”ın sədri işdən çıxıb

“Premium Bank” ASC-nin İdarə Heyətinin (İH) sədri Mahir Əhmədov öz istəyi lə vəzifəsindən azad edilib.

“Report”a Banka istinadən xəbər verir ki, onu müvəqqəti olaraq İH-nin üzvü, Maliyyə departamentinin direktoru Mahir Nəcəfov əvəz edir.

Xatırladaq ki, “Premium Bank” 1993-cü ildə “AZAL Bank” adı ilə yaradılıb, 2008-ci ildə adını “Silk Vey Bank”a dəyişib, 2018-ci ildə isə yenidən rebrendinq edib. Onun nizamnamə kapitalı 104,601 milyon manatdır. Bankın səhmlərinin 84,48%-I Zərifə Həmzəyevaya, 15,22%-I "VIP Aviation Services" MMC-yə, 0,31%-i isə Elvira Əhmədovaya məxsusdur.



You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.