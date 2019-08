Emil Balayev Qazaxıstanda yenə ən yaxşı seçildi - FOTO

Futbol üzrə Azərbaycan millisinin qapıçısı Emil Balayev Qazaxıstanda növbəti dəfə fərqlənib.

Milli.Az komanda.az-a istinadən xəbər verir ki, azərbaycanlı futbolçu Qazaxıstan çempionatının 22-ci turu çərçivəsində keçirilmiş "İrtış"la matçda (2:0) "Tobol"un ən yaxşı oyunçusu seçilib. Bu barədə klubun rəsmi saytı məlumat yayıb.

Emil "İrtış"la görüşün start heyətində meydana çıxıb və sonadək mübarizə aparıb. Balayev 28 dəqiq ötürmə verib, 7 dəfə də komandasını real qoldan xilas edib.

Emil Balayev ötən turda da "Tobol"un heyətində ən yaxşı oyunçu seçilmişdi.

Milli.Az

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.