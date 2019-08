Azərbaycan Dövlət Neft Şirkəti (SOCAR) Ukraynanın paytaxtı Kiyevdə yeni yanacaqdoldurma məntəqəsi açıb.

Milli.Az xəbər verir ki, bu barədə Trend-ə "SOCAR Energy Ukraine" şirkətindən məlumat veriblər.

Yeni məntəqə Stoliçnoye şosse, 100 ünvanında yerləşir.

Yanacaqdoldurma məntəqəsində A-92, A-95, eləcə də Nano-A 98, A 95, "Diesel Nano" və "Diesel Nano Extra" yanacaqları müştərilərə təklif olunacaq.

Bu stansiya SOCAR-ın Ukraynada sayca 60-cı yanacaqdoldurma məntəqəsidir.

Milli.Az

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.