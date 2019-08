Müğənni Tacir Şahmalıoğlunun yeni doğulan oğlu ilə yeni videosu yayılıb.

Milli.Az ölkə.az-a istinadla bildirir ki, görüntüdə sənətçinin böyük oğlu Şahmalı da var. O, kiçik qardaşına layla deyir.

Qeyd edək ki, 54 yaşlı T.Şahmalıoğlu təxminən bir ay öncə üçüncü dəfə ata olub.

Milli.Az

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.