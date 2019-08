Müsəlmanlara qarşı növbəti soyqırımı başlaya bilər - Baş nazir açıqladı

Hindistanın Cammu və Kəşmir ştatında müsəlmanlara qarşı Srebrenitsada (Bosniya və Hersoqovina) olduğu kimi etnik təmizləmə başlaya bilər.

Axar.az xəbər verir ki, bu məlumatı öz Tvitter səhifəsində Pakistan Baş naziri İmran Xan paylaşıb.

Onun sözlərin görə, bu ssenari reallaşacağı təqdirdə islam dünyası radikallaşacaq:

“Dünya Srebrenitsada olduğu kimi növbəti dəfə Kəşmirdə müsəlmanların etnik təmizlənməsini səssiz müşahidəmi edəcək? Dünya ictimaiyyətini xəbərdar etmək istəyirəm ki, baş verənlər islam dünyasını radikallaşdıracaq”.

