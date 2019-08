İtaliyanın "Roma" klubu əsas komandanın futbolçusu Cengiz Ünderlə müqavilənin müddətini uzadıb.

"Report" klubun saytına istinadən xəbər verir ki, 22 yaşlı hücumçunun yeni sözləşməsi 2023-cü ilin yayına qədər nəzərdə tutulub.

Qeyd edək ki, Ünder 2017-ci ilin iyul ayında "Başakşehir"dən "Roma"ya keçib. O, bütün turnirlər daxil olmaqla İtaliya təmsilçisinin heyətində 65 oyuna 14 qol vurub. Cihah hücumçusu 2016-cı ildən Türkiyənin əsas millisinin də formasını geyinir.



