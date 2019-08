Qırğızıstanın sabiq Prezidenti Almazbek Atambayevin cinayət işinə daha iki maddə əlavə edilib.

Milli.Az qafqazinfo-ya istinadən xəbər verir ki, bu barədə onun vəkili Sergey Slesarev "RİA Novosti"yə bildirib. Slesarevin sözlərinə görə, yeni maddələr Atambayevin Koy-Daş kəndində torpaq alması ilə əlaqədardır.

Bununla da, eks-prezident 10 ağır və xüsusilə ağır cinayətlərdə ittiham olunur.

Milli.Az

