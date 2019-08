Rol aldığı seriallardakı tərəf müqabilləri ilə eşq yaşayan Birce Akalay sevgilisi Can Tunalı ilə romantik fotosunu paylaşıb.

Publika.az xəbər verir ki, məşhur aktrisa həmin şəkili İnstaqram hesabında paylaşaraq əfsanəvi “L-O-V-E” mahnısının sözlərini yazıb.

