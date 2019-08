Zaqatalada yanğın olub

Zaqatala rayonunda yanğın baş verib.

"Report"un məlumatına görə, hadisə rayonun Aşağı Tala kəndində qeydə alınıb.

Belə ki, kənd sakini Cəriyyət Yaqubovaya məxsus həyətyanı sahədə yerləşən yardımçı tikili yanıb. Nəticədə tikilinin içində olan əşyalar, o cümlədən qış tədarükü üçün hazırlanan ərzaqlar tamamilə yanıb.

C.Yaqubova hadisə yerinə çağrılan yanğın söndürənlərin gec gəlməsindən narazılığını bildirib. O deyib ki, əgər yanğınsöndürənlər vaxtında gəlsəydilər tikilinin tamamilə yanmasının qarşısını almaq olardı.







