Rusiyanın Ural Hava Yolları (Ural Airlines) şirkətinə məxsus Eyrbus-321 (Airbus-321) təyyarəsi Moskvadakı “Jukovskiy” hava limanından qalxdıqdan 15 dəqiqə sonra təcili eniş edib.

Axar.az xəbər verir ki, təyyarənin mühərrikinə quş girdiyi üçün enmək məcburiyyəti yaranıb.

Hadisə nəticəsində 23 nəfər yaralanıb. Yaralılardan 9-u uşaqdır. Onlar yaxınlıqdakı xəstəxanalara yerləşdirilib.

Hava limanından kənar boş bir əraziyə endikdən sonra təyyarənin mühərriki yerindən qopub.

