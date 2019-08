Ukrayna millisinin sabiq üzvü Marko Deviç "Sabah"dan ayrıldığını açıqlayıb.

Milli.Az xəbər verir ki, 35 yaşlı forvard "instagram" hesabında bununla bağlı paylaşıb: "Hər şeyə görə təşəkkürlər, "Sabah"! Təşəkkürlər Bakı! Təşəkkürlər Azərbaycan!"

Qeyd edək ki, Deviç "Sabah"da 19 oyuna 8 qol vurub.

Milli.Az

