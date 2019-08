İki çəki dərəcəsində keçmiç UFC çempionu Konor Makqreqor aprelin 6-da Dublində yerləşən pivəxanalrdan birində yaşlı bir kişiyə hücum edib.

Metbuat.az bildirir ki, İrlandiyalı döyüşçü 12 viski sifariş edib və onları və hər kəsi qonaq edib. Ancaq qonaqlardan biri bir neçə dəfə spirtdən imtina etdi.

Makqreqor həmin şəxsə gözlənilmədən qəribə formada zərbə vurub, bundan sonra dərhal dostları tərəfindən bardan çıxarılıb.

Polis baş verənlərlə əlaqədar istintaqa başlayıb.

