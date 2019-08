Aktrisa Büşra Develi sevgilisi Cem Aktay ilə ilk dəfə fotosunu paylaşıb.

Milli.Az axşam.az-a istinaadən xəbər verir ki, şəkli İnstaqramına yerləşdirən aktrisanı pərəstişkarları tərif atəşinə tutublar.

Uzun müddət aktyor Burak Denizlə eşq yaşayan Develi ondan ayrıldıqdan sonra gündəmdən uzaqlaşmışdı. Yeni eşqə başlayan aktrisaya sosial şəbəkə istifadəçilərinin əksəriyyəti keçmiş sevgilisi ilə bağlı suallar ünvanlayıblar.

Milli.Az

