Sosial mediada aktivliyi ilə seçilən məşhur türk musiqiçi Yılmaz Morgülün boksçuya atdığı mesajlar müzakirəyə səbəb olub.

Metbuat.az türk mediasına istinadən xəbər verir ki, kik-boks üzrə Türkiyə çempionu Sərdar Beyhatun musiqiçinin ona atdığı "ürəyli" mesajları paylaşaraq ifşa edib. Paylaşımı izləyicilər maraq və təccüblə qarşılayıblar.

Yılmaz Morgüldən məsələ ilə bağlı bir açıqlama isə hələki verilmiyib.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.