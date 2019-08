Əfsanəvi rejissordan XOŞBƏXTLİK HAQQINDA bir neçə söz

Əfsanəvi rejissor və aktyor Konstantin Stanislavski 70 illik yubileyində aktyorların xahişi ilə gül bükülmüş kağızın kiçik hissəsini qoparıb bir neçə cümlə yazır.

“Az yaşamadım. Çox şey gördüm. Varlandım. Kasıbladım. İşığı duydum. Arzuladığım ailəyə, övladlara sahib oldum. Həyat külək kimi hərəsini dünyanın bir küncünə qovdu. Şöhrət axtardım. Tapdım da…

Gənc idim. Yaşlandım. Ölməyin vaxtı yetişir.

İndi soruşun: yer üzünün xoşbəxtliyi nədədir?

Qavrayışda. İncəsənətdə və ona doğru aparan peşədə. İçindəki incəsənəti qavradıqca təbiəti, dünyanın ömrünü, mənasını və qəlbini hiss edirsən. Əsl istedad, ən uca xoşbəxtlik budur.

Bəs uğur?

Vəhşilikdir.

Gərək o qədər darıxdırıcı həyatın olsun ki, təbrikləri qəbul edib, təşəkkür məktubu yazasan. Müsahibə diktə edəsən.

Yox… Ən yaxşısı evdə oturub qəlbindəki bədii obrazın doğumunu izləməkdir.

Leyla Sarabi

