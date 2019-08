Dünyada yanğın baş verdikdən sonra əraziyə ən tez çatan yanğınsöndürən maşın müəyyənləşib.



Metbuat.az xəbər verir ki, hadisə Braziliyanın Quaiba şəhərində qeydə alınıb.



Şəhərin mərkəzi prospektində hərəkət edən avtomobillərdən biri alışıb. Xoşbəxtlikdən yaxınlıqda yanğınsöndürən maşın da olub.

Avtomobilin yandığını görən yanğınsöndürənlər tez bir zamanda onu söndürməyi bacarıb.



Sosial şəbəkədə izləmə rekordu qıran görüntülər böyük maraqla qarşılanıb.



(baku.ws)

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.