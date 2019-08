Bakıda atasınnı avtomobilini qaçırmış şəxs tutulub.

Publika.az xəbər verir ki, dünən Xətai rayonu ərazisindən Bakı şəhər sakini F.Novruzova məxsus “Lexus” markalı avtomobil qaçırılıb.

Polis əməkdaşları tərəfindən görülmüş tədbirlərlə hadisəni törətmiş onun oğlu Qobustan rayonu ərazisində saxlanılıb.

Araşdırmalar RPİ tərəfindən aparılır.

