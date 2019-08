Yol polisindən kobud qayda pozuntusu: Araşdırma başladı - VİDEO

Azərbaycanda yol polisinin yol hərəkəti qaydalarını kobud şəkildə pozması kameralara düşüb.

Milli.Az oxu.az-a istinadən xəbər verir ki, görüntülərdə 99-YP-943 dövlət nömrə nişanlı, "BMW" markalı avtomobilin magistralda aşağı sürətlə yolun sol tərəfi ilə hərəkət etməsi əks olunub.

Yol polisi bu zaman qəza işıqlarını yandırıb və əli ilə sürücülərə onu sağ tərəfdən ötüb keçmələrini işarə edib.

"Yol hərəkəti haqqında" qanunda da qeyd olunur ki, yolun sağ zolağı boş olduğu halda sol zolaqla hərəkət etmək qadağandır. İnzibati Xətalar Məcəlləsində bu əmələ görə 327.1-ci maddə ilə 40 manat cərimə nəzərdə tutulur. Qanunun 51-ci maddəsinin II hissəsində isə deyilir ki, relssiz nəqliyyat vasitəsini yalnız sol tərəfdən ötməyə icazə verilir.

Respublika Baş Dövlət Yol Polis İdarəsindən Oxu.Az-a verilən məlumata görə, faktla bağlı araşdırmalar başlanılıb.

Milli.Az

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.