UEFA 2018/2019 mövsümünün ən yaxşı kişi futbolçusu adına namizədləri açıqlayıb

"Report" xəbər verir ki, bunlar Lionel Messi ("Barselona", İspaniya), Vircil van Deyk ("Liverpul", İngiltərə) və Kriştianu Ronaldudur ("Yuventus", İtaliya).

Qeyd edək ki, qalibin adın avqustun 29-da UEFA Çempionlar Liqasının qrup mərhələsinin püşkatma mərasimində açıqlanacaq.



