"Uşaqlara çay verilməməlidir".

Bu sözləri "Publikanın həkimi" layihəsinin qonağı həkim, fitoterapevt Sadıq Salami deyib.

O, bildirib ki, 4 yaşdan yuxarı uşaqlara çay vermək olar. Yaxşı olar ki, qara yox, bitki çayı verilsin.

Hazırladı: Sevinc Xanqızı

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.