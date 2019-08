Türkiyə Prezidenti Rəcəb Tayyip Ərdoğan müğənni Demet Akalına zəng edib.

Milli.Az axşam.az-a istinadən xəbər verir ki, buna səbəb isə ifaçının yeni salınan yolla bağlı etdiyi paylaşım olub.

Belə ki, sənətçi giriş qiyməti 256 lirə ola yolun çox rahat olması ilə bağlı İnstaqram "Story"də paylaşım edib. Məhz bu hərəkətindən sonra R.T.Ərdoğan ona telefon vasitəsilə təşəkkür edib.

Milli.Az

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.