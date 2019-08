Qubada keçmiş məmur özünü asaraq intihar edib.

"Report"un Şimal bürosunun verdiyi məlumata görə, hadisə Quba şəhəri 5-ci məhəllə ünvanında baş verib.

Belə ki, 1959-cu il təvəllüdlü Canpolad Abbasov özünü yaşadığı evin həyətində asaraq intihar edib.

C.Abbasov əvvəllər İcra Hakimiyyətində yüksək post tutub.

Faktla bağlı araşdırma aparılır.



