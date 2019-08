Moskvanın Kreml ərazisindəki buzxanada Böyük Vətən müharibəsi dövrünə aid partlamamış təyyarə bombası tapılaraq ərazidən çıxarılıb.

“Report”un “TASS”a istinadən xəbərinə görə, Kreml komendantı Sergey Xlebnikov bildirib ki, bu hadisə nəticəsində Kreml bağçasında aprılan arxeoloji tədqiqatlar dayandırılıb.



