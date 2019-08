"Premium Bank"ın İdarə Heyəti sədri vəzifəsindən azad edilib.

Milli.Az FED.az-a istinadən xəbər verir ki, bankın İdarə heyətinin sədri Mahir Əhmədov öz xahişi ilə vəzifəsindən azad olunub. Onu bu posta isə "Premium Bank"ın İdarə Heyətinin üzvü - Maliyyə Departamentinin direktoru Mahir Nəcəfov əvəz edib.

Milli.Az

