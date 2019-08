Tanınmış nevrocərrah Hikmət Şəkərov vəfat edib.

Publika.az xəbər verir ki, bu barədə mərhumun uzun illər çalışdığı Baku Medical Plaza xəstəxanası məlumat yayıb.

Qeyd edilib ki, Hikmət Şəkərov uzun müddət sürən ağır xəstəlikdən sonra bu gün vəfat edib.

Allah rəhmət eləsin!

