Dünya şöhrəti ifaçı Cennifer Lopezin sevgilisi Aleks Rodrigez qarət edilib.

Milli.Az axşam.az-a istinadən xəbər verir ki, onun maşınının Aleksə məxsus yarım milyon dəyərində əşyalar oğurlanıb.

Hadisə o, San Fransisko əyalətində restoranların birində nahar edərkən baş verib. A.Rodrigez bununla bağlı polsə müraciət edib.

Milli.Az

