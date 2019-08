"Roma" futbolçusu Cengiz Ünderlə müqaviləni uzadıb.

Milli.Az qol.az-a istinadən xəbər verir ki, bu barədə klubun rəsmi saytı məlumat yayıb. Türkiyə millisinin üzvü 2023-cü ilin iyununa qədər nəzərdə tutulan yeni sözləşməyə qol çəkib. Müqavilənin digər detalları açıqlanmayıb.

Qeyd edək ki, 2017-ci ildən paytaxt klubunda çıxış edən 22 yaşlı yarımmüdafiəçi "canavarlar"ın heyətində 65 rəsmi oyuna 14 qol vurub.

Milli.Az

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.