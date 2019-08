Qusar şəhəri ərazisində yerləşən oteldə törədilmiş oğurluq cinayətinin üstü açılıb.

Publika.az xəbər verir ki, Qusar RPŞ əməkdaşlarının keçirdikləri əməliyyat tədbirləri nəticəsində avqustun 13-də şəhər ərazisində yerləşən otellərin birində Bakı şəhər sakini A.Məmmədovun 1300 manat və 100 ABŞ dollar pulunu oğurlamaqda şübhəli bilinən həmyerlisi F.Məmmədov saxlanılıb.

Tutulan şəxsin ətrafında araşdırmalar aparılır.

