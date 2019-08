Ukraynada nazir müavini belə həbs edildi - VİDEO

Ukraynada nazir müavini rüşvətə görə saxlanılıb.

Milli.Az ölkə.az-a istinadən xəbər verir ki, Ukraynanın Korrupsiyaya Qarşı Mübarizə Bürosu, müvəqqəti işğal olunmuş ərazilər üzrə nazir müavini Yuriy Qrımçakı saxlayıb.

O, rüşvət almaqda şübhəli bilinib. Rusiya telekanalı xəbər verir ki, eyni zamanda köməkçi vəzifəli şəxs tutulub.

İstintaqın məlumatına görə, şübhəlilər adı çəkilməyən hüquqi şəxsin nümayəndəsindən bir milyon dollardan artıq qərar qəbul etməsini tələb ediblər. Saxlanma anında məmurlar bu məbləğin bir hissəsini - 480 min dolları alıblar.

Milli.Az

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.