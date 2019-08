UEFA 2018/2019-cu illər mövsümünün ən yaxşı futbolçusu adına 3 namizədi açıqladı.

Milli.Az goal.az-a istinadən xəbər verir ki, ən yaxşı kişi oyunçu adına Lionel Messi (Barcelona), Kriştianu Ronaldu (Juventus) və Vircil van Deyk (Liverpool) namizəddir.

Mükafatın sahibi Çempionlar Liqasının 29 avqustda baş tutan püşkatma mərasimində açıqlanacaq.

Milli.Az

