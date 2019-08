İstanbulda qeyri-adi hadisə yaşanıb.

Milli.Az metbuat.az-a istinadən xəbər verir ki, lunatik olduğu bilinən 16 yaşlı gənc yuxuda gəzərkən 4-cü mərtəbədən yıxılıb. O park halında olan avtomobilə çırpılıb. Daha sonra qaçaraq qonşu mənzilə pəncərədən girən gənc orada oyanıb.

Xəstəxanaya aparılan yaralının xoşbəxtlikdən həyati təhlükəsi olmayıb. Həmin hadisə təhlükəsizlik kameraları tərəfindən qeydə alınıb:

