Ermənistanın baş naziri Nikol Paşinyan müşavirlərini işdən azad edib.

Metbuat.az erməni KİV-lərinə istinadən xəbər verir ki, Paşinyanın imzaladığı sərəncama əsasən, Arsen Qasparyan baş nazirin müşaviri vəzifəsindən kənarlaşdırılıb. Digər köməkçi Aram Qaribyanın isə sentyabrın 2-dən etibarən vəzifəsinə xitam verilməsi barədə qərar qəbul olunub. Onların hansı səbəbdən işdən çıxarıldığı açıqlanmayıb.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.