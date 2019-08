Bakıda yol qəzası baş verib.

"Report"un məlumatına görə, hadisə Sabunçu rayonunda qeydə alınıb.

Belə ki, "Lada" və "Opel Vectra" markalı minik avtomobilləri toqquşub. Qəzada xəsarət alan olmasa da, yolda böyük tıxac yaranıb.

Faktla bağlı araşdırma aparılır.

Ramin Şahbazov









