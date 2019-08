Kişini özünə CƏLB ETMƏYİN YOLLARI - Onlardan kömək istəyəndə...

İstəsək də, istəməsək də, yaşadığımız cəmiyyət biz qadınlara və kişilərə müəyyən öhdəliklər qoyub.

Nə qədər feminist olsaq da, kişilərin bizdə bəyəndikləri incə cəhətlərimizi daha da qabartmağı sevirik.

Milli.Az Publika.az-a istinadən kişiləri qadınlara daha çox bağlayan hərəkətlərin siyahısını təqdim edir.

1. O, maşın sürəndə yatmaq.

Təbii ki, uzunmüddətli səfərlərdə tövsiyə olunmur. Amma kişilər maşın sürəndə, yanlarında yuxulayan qadına baxmaqdan zövq alırlar.

2. Ondan kömək istəmək.

Təbii ki, bütün qadınlar öz ayaqları üstə durmağa çalışırlar. Amma kişilər onlardan kömək istəyəndə, özlərini işə daha yararlı hiss edirlər.

3. Onun əşyalarını geyinmək.

Kişilər onların paltarlarını geyinən qadınlara iki qat həssas yanaşırlar.

4. Ona nəzarət edin.

Təbii ki, hər dəqiqə zəng vurub nə etdiyi ilə maraqlanmaq psixoloji pozuntu əlamətidir. Amma onunla maraqlandığınızı, qayğısına qaldığınızı bilmək istəyər.

