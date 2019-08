Aktyor Burak Özçivitlə aktrisa Fahriye Evcen İstanbul hava limanında kameralara tuş gəliblər.

Milli.Az "Qafqazinfo"ya istinadən xəbər verir ki, cütlük Bodrum tətilindən qayıdıb.

4 aylıq oğullarının görüntülənməməsi üçün tədbirlər görən Burakla Fahriye onları gözləyən avtomobillə evlərinə yollanıblar.

Milli.Az

