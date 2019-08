Türkiyəli məşhur pop ifaçısı Yıldız Tilbə həmkarı Hadisənin söylədiyi fikirlər özündən çıxarıb.

Milli.Az Teleqraf.com-a istinadən xəbər verir ki, Yıldız Tilbə jurnalistlərin konsertlərin birində Hadisənin: "Məkanın sahibi gəldi"- dedi, bu fikirlə razısınız" sualına belə cavab verib:

"Səhnə heç kimin atasının mülkü deyil. Hamımız həmkarıq. Kim çıxış edirsə, səhnə də onundur. Kimisinə görə Tarkan, kimisinə görə Sibel Can, kimisinə görə də mən ulduzam".

