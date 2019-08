Pekinlə müharibə Vaşinqtona çox böyük ziyan vuracaq - Ekspert

ABŞ-ın Çindən idxal olunan mallara yeni gömrük rüsumlarının tətbiqi Birləşmiş Ştatların öz iqtisadiyyatına mənfi təsir edəcək və onun iqtisadiyyatının artımını 0,06 bənd azalda bilər.

Milli.Az Sputnik Azərbaycan-a istinadən xəbər verir ki, bunu Çinin İctimai Elmlər Akademiyası yanında Hesab və Texniki İnstitutunun əməkdaşı Lou Fen bildirib.

"Bizim İnstitutun komandasının qiymətləndirilməsinə əsasən, Çindən idxal olunan mallara gömrük rüsumlarının 10% artırılması iqtisadiyyatın artımını 0,06 bənd azalda, istehlak qiymətlərinin indeksinin 0,16 bənd artması və sosial təminatın 8,2 milyard dollar azalması ilə nəticələnəcək", - deyə Fen bildirib.

Digər iqtisadçı - Uhan Universitetindən Quan Tao isə vurğulayıb ki, əlavə gömrük rüsumlarının tətbiqi ilk növbədə ABŞ istehsalçılarının maraqlarına, həmçinin ABŞ-ın beynəlxalq reputasiyasına təsir edəcək.

Xatırladaq ki, ABŞ Prezidenti Donald Tramp daha əvvəl ildə 300 milyard dollar dəyərində Çindən idxal edilən mala 10 faiz gömrük rüsumu tətbiq etmək niyyətində olduğunu açıqlayıb.

Tramp ABŞ-ın nümayəndə heyətinin "gələcək ticarət əməliyyatı ilə əlaqədar konstruktiv danışıqlar apardıqları Çindən yeni qayıtdıqlarını" söyləyib.

"Üç ay əvvəl Çinlə sövdələşdiyimizi düşünürdük, amma təəssüf ki, Çin sazişi imzalamadan əvvəl yenidən nəzərdən keçirmək qərarına gəldi. Danışıqların bir hissəsi olaraq ABŞ sentyabrın 1-dən Çindən 300 milyard dollar dəyərində digər mallara isə 10 faiz əlavə rüsum tətbiq etməyə başlayacaq" - deyə Amerika lideri öz "Twitter" səhifəsində yazmışdı.

Milli.Az

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.