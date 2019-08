Trampla Zelenskinin görüş VAXTI məlum olub

ABŞ Prezidenti Donald Trampla ukraynalı həmkarı Vladimir Zelenski arasında görüş payızda baş tuta bilər.

Milli.Az Trend-ə istinadən bildirir ki, bunu ABŞ-ın Ukraynadakı müvəqqəti işlər vəkili Uilyam Teylor deyib.

O bildirib ki, liderlər arasında ilk görüş Varşavada və ya Nyu Yorkda keçirilə bilər:

"Bu görüş çox qısa olacaq və liderlərə bir-birinə "Hello" demək və hal-əhval tutmaq imkanı verəcək".

D.Tramp və V.Zelenski arasında ikinci görüş isə Vaşinqtonda, birinci görüşdən bir və ya iki ay sonra keçiriləcək və daha geniş olacaq.

Milli.Az

