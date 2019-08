"Milan" gənc qapıçısı Canluici Donnarummanın qiymətini açıqlayıb.

Milli.Az goal.az-a istinadən xəbər verir ki, "rossoneri"lər 20 yaşlı qapıçını 60 milyon avroya satmağa hazır olduqlarını bildiriblər. İtaliyalı qapıçı ilə PSJ və "Real"ın yaxından maraqlandığı deyilir.

Qeyd edək ki, 2015-ci ildən "Milan"ın əsas qapıçısı olan Donnarumma son mövsüm ərzində 39 oyunda iştirak edib.

Milli.Az

