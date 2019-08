Kremldən Ankaraya: Suriya ilə razılaşdırın..

Suriya ərazisində nə baş verirsə, rəsmi Dəməşqlə razılaşdırılmalıdır.

Milli.Az Axar.az-a istinadən xəbər verir ki, bunu Rusiya Xarici İşlər Nazirliyinin (XİN) rəsmisi Mariya Zaxarova deyib.

"Anti-terror əməliyyatı Dəməşqlə razılaşdırılmalıdır. Bu, birinci və mübahisəsiz şərtdir, çünki söhbət suveren dövlətdən gedir", - Zaxarova bildirib.

Onun sözlərinə görə, bu, Rusiyanın Türkiyənin apardığı əməliyyatlarla bağlı dəyişilməz və prinsipial mövqeyidir:

"Sözsüz ki, biz türkiyəli partnyorlarımızla əlaqədəyik. Bəzi məsələlər həll olunub, bəziləri də həll olunmaq ərəfəsindədir".

Milli.Az

